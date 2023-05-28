Бойові дії у Бахмуті зведені до мінімуму, але ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ – Череватий

За останню добу на Бахмутському напрямку було лише одне бойове зіткнення. Однак ворог продовжує обстрілювати позиції українських захисників.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– 250 разів ворог ствольною артилерією бив по наших позиціях. Ми також відповідали ворогу вогнем, в результаті чого було вбито 80 окупантів, 99 дістали поранення, одного взяли в полон. Також було підбито три САУ, станцію РЕБ і польовий склад із боєприпасами, – сказав він ведучій Вікна-новині Яні Брензей.

Череватий зазначив, що ворог проводить ротацію своїх військ, зокрема терористів ПВК Вагнера замінюють іншими військовими підрозділами.

Також речник повідомив, що на Куп’янському напрямку окупанти здійснили 342 артилерійські обстріли, відбулося 2 бойових зіткнення та 3 ворожі авіаційні нальоти. У боях було знищено 20 росіян, 52 дістали поранення.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що на заміну вагнерівцям РФ перекидає в Бахмут бойовиків “ДНР”.

За даними аналітиків, фланги Бахмута військове командування РФ, ймовірно, посилює регулярними формуваннями.

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