Под Киевом слышны звуки взрывов — на город летят БПлА
В Киевской области прогремели взрывы.
Перед этим в области и Киеве была объявлена воздушная тревога.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, слышно работу ПВО.
— В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, — говорится в сообщении.
В то же время в Киевской ОВА предупредили, что существует угроза применения дронов со стороны России.
— Угроза применения врагом БПлА. Силы ПВО уже работают! Придерживайтесь информационной тишины — не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, — сообщили в КОВА.
Кроме Киева воздушная тревога была объявлена также и в других областях Украины. На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно просмотреть регионы, где звучат сирены.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко