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Вернем не деньгами, а оружием: Резников о скандале с невыполнением госкомпаниями миллиардных контрактов

Міністерство оборони України
Фото: Depositphotos

Украина получит оружие в результате выполнения госкомпаниями договоренностей по закупке военной техники на сумму 9 млрд грн.

Об этом в эфире телемарафона Єдиних новин сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Мы судимся со всеми поставщиками, не выполняющими в срок контракты. Это расследование Укрправды было сделано только в отношении некоторых государственных компаний поставщиков, а у нас с партнерами по контрактам и иностранные поставщики. Все они в режиме работы нашей юридической службы, все они либо в претенциозно-исковом находятся моменте, или уже в судах, — отметил он.

Кроме того, Резников подчеркнул, что контракты заключались в конце февраля и марта, в не очень благоприятных условиях. Тогда Минобороны закупало все, что было возможно.

— Те же поставщики договаривались с продавцами оружия, амуниции по всему миру, но на рынке, как выяснилось, не все порядочные люди. Их контрагенты оказались непорядочными или в некоторых странах стало ограничение по выдаче лицензии. Поэтому многие те контракты, по которым есть задолженность, они не сомнительны. Мы обязаны подать на них в суд и у нас есть положительные решения по тем судам, но они в свою очередь судятся со своими контрагентами в тех других странах, заставляя их выполнить обеспечение контрактов, поставить либо снаряды, либо оружие, — добавил министр обороны.

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Также он отметил, что исследование Украинской правды четко подчеркивает, что Минобороны подает в суд и выполняет все необходимые процедуры.

– И я убежден, что мы вернем их (деньги, – Ред.) не деньгами, а оружием, – говорит Резников.

Напомним, на ранее Украинская правда обнародовала расследование, в котором говорится, что некоторые госкомпании, получив от Минобороны 9 млрд грн на закупку оружия, не выполнили контракты.

Война в Украине, Военная техника, Міноборони, Алексей Резников, Розслідування, Суд
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