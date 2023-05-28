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Повернемо не грошима, а зброєю: Резніков про скандал із невиконанням держкомпаніями мільярдних контрактів

Міністерство оборони України
Фото: Depositphotos

Україна отримає зброю у підсумку виконання держкомпаніями домовленостей щодо закупівлі військової техніки на суму 9 млрд грн.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Ми судимося зі всіма постачальниками, які не виконують вчасно контракти. Це дослідження Укрправди було зроблено тільки стосовно деяких державних компаній постачальників, а у нас з партнерами по контрактах і іноземні постачальники. Всі вони в режимі роботи нашої юридичної служби, всі вони або в претензійно-позивному знаходяться моменті, або вже у судах, – зазначив він.

Крім того, Резніков підкреслив, що контракти укладалася наприкінці лютого та березня, у не дуже сприятливих умовах. Тоді Міноборони закуповувало все, що було можливо.

– Ті ж самі постачальники домовлялися з продавцями зброї, амуніції по всьому світу, але на ринку, як з’ясувалося не всі порядні люди. Їх контрагенти виявилися непорядними або в деяких країнах стало обмеження по видачі ліцензії. Тому багато тих контрактів, по яких є заборгованість, вони не є сумнівними. Ми забовязані подати на них в суд і ми маємо позитивні рішення по тих судах, але вони у свою чергу судяться зі своїми контрагентами в тих інших країнах, примушуючи їх виконати забезпечення контрактів, поставити або снаряди, або зброю, – додав міністр оборони.

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Також він зазначив, що дослідження Української правди чітко підкреслює, що Міноборони подає до суду та виконує всі необхідні процедури.

– І я переконаний, що ми повернемо їх (гроші, – Ред.) не грошима, а зброєю, – каже Резніков.

Нагадаємо, що днями Українська правда оприлюднила дослідження, в якому зазначається, що деякі держкомпанії, отримавши від Міноборони 9 млрд грн на закупівлю зброї, не виконали контракти.

Війна в Україні, Військова техніка, Міноборони, Олексій Резніков, Розслідування, Суд
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