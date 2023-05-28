Повернемо не грошима, а зброєю: Резніков про скандал із невиконанням держкомпаніями мільярдних контрактів
Україна отримає зброю у підсумку виконання держкомпаніями домовленостей щодо закупівлі військової техніки на суму 9 млрд грн.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
– Ми судимося зі всіма постачальниками, які не виконують вчасно контракти. Це дослідження Укрправди було зроблено тільки стосовно деяких державних компаній постачальників, а у нас з партнерами по контрактах і іноземні постачальники. Всі вони в режимі роботи нашої юридичної служби, всі вони або в претензійно-позивному знаходяться моменті, або вже у судах, – зазначив він.
Крім того, Резніков підкреслив, що контракти укладалася наприкінці лютого та березня, у не дуже сприятливих умовах. Тоді Міноборони закуповувало все, що було можливо.
– Ті ж самі постачальники домовлялися з продавцями зброї, амуніції по всьому світу, але на ринку, як з’ясувалося не всі порядні люди. Їх контрагенти виявилися непорядними або в деяких країнах стало обмеження по видачі ліцензії. Тому багато тих контрактів, по яких є заборгованість, вони не є сумнівними. Ми забовязані подати на них в суд і ми маємо позитивні рішення по тих судах, але вони у свою чергу судяться зі своїми контрагентами в тих інших країнах, примушуючи їх виконати забезпечення контрактів, поставити або снаряди, або зброю, – додав міністр оборони.
Також він зазначив, що дослідження Української правди чітко підкреслює, що Міноборони подає до суду та виконує всі необхідні процедури.
– І я переконаний, що ми повернемо їх (гроші, – Ред.) не грошима, а зброєю, – каже Резніков.
Нагадаємо, що днями Українська правда оприлюднила дослідження, в якому зазначається, що деякі держкомпанії, отримавши від Міноборони 9 млрд грн на закупівлю зброї, не виконали контракти.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко