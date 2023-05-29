В Одессе раздались взрывы: что известно

В Одессе поздно ночью раздались взрывы. Сообщается о работе ПВО.

Об этом написал в Telegram спикер ОВА Сергей Братчук.

Ранее сообщалось, что БПЛА двигаются в направлении Одесчины.

В ОК Юг сообщили, что возможно несколько волн атак.

– Враг атакует с воздуха. Идет боевая работа. Напоминаем, что всем нужно быть в укрытиях, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО. Даже последствия боевой работы в воздухе могут наносить ущерб обломками на земле, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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