В Одессе раздались взрывы: что известно
В Одессе поздно ночью раздались взрывы. Сообщается о работе ПВО.
Об этом написал в Telegram спикер ОВА Сергей Братчук.
Ранее сообщалось, что БПЛА двигаются в направлении Одесчины.
В ОК Юг сообщили, что возможно несколько волн атак.
– Враг атакует с воздуха. Идет боевая работа. Напоминаем, что всем нужно быть в укрытиях, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО. Даже последствия боевой работы в воздухе могут наносить ущерб обломками на земле, — говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко