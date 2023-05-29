Не лише для виснаження ППО: чому РФ посилила частоту атак на Київ

У травні 2023 року Київ залишається незмінною ціллю російських повітряних атак. Російські окупанти тероризують українську столицю вночі та вдень.

За оцінками української влади, Росія у неділю вранці запустила понад 50 ударних безпілотників у бік столиці. Переважна більшість з них була знищена засобами протиповітряної оборони, а жертви і руйнування, за даними міської влади, були мінімальними.

Чому Росія витрачає стільки ресурсів для атак?

Видання CNN пише, що безпілотники іранського виробництва Shahed – це дешевий спосіб завдати бодай “якогось болю” Києву. Росія закупила багато сотень таких дронів, які коштують приблизно у 20 разів менше, ніж ракета.

Ці атаки не лише фізичні, а й психологічні: нічні атаки змушують тисячі людей ховатися в укриттях і підвалах. Вибиті вікна, уламки падають на вулиці. З початку повномасштабного вторгнення сирена повітряної тривоги в Києві працювала 887 годин.

— Найближчою історичною паралеллю може бути використання нацистами крилатих ракет V2 Doodlebug проти Лондона наприкінці Другої світової війни, – пише видання.

Нічні атаки сталися в той час, коли українська столиця готувалася до святкування Дня Києва. Це, ймовірно, не випадково. Однак такий російський тероризм, пише видання, лише згуртовує українців.

Також зазначається, що хвилі Shahed, ймовірно, виснажать українську протиповітряну оборону і змусить її витрачати дефіцитні боєприпаси на рої безпілотників. Зокрема, спостерігається дефіцит боєприпасів для системи С-300 радянських часів.

Аналізуючи ситуацію, військовий аналітик Шон Белл заявив в інтерв’ю Sky News, що частота та інтенсивність атак з боку Росії “різко зростає”.

— На початку зими росіяни націлилися на енергетичну інфраструктуру, а навесні – на українське населення. Зараз вони все частіше атакують військові об’єкти, зокрема аеродром у Хмельницькому, – вказує Белл.

Він також зазначив, що Україна визнала пошкодження п’яти літаків внаслідок атаки, що є рідкістю.

— Україна дуже рідко визнає, що щось відбувається проти їхніх військових об’єктів, тому це дуже цікаво, – сказав він.

Він також додав, що з огляду на те, що Україна рідко згадує про російські успіхи, “ми, ймовірно, можемо очікувати, що аеродрому було завдано значної шкоди”.

Після атаки було повідомлено, що у Хмельницькій області ведуться роботи з відновлення злітно-посадкової смуги і що п’ять літаків були виведені з експлуатації. До війни в цьому регіоні був розташований великий військовий аеродром.

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