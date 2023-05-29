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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не лише для виснаження ППО: чому РФ посилила частоту атак на Київ

Х-555

У травні 2023 року Київ залишається незмінною ціллю російських повітряних атак. Російські окупанти тероризують українську столицю вночі та вдень.

За оцінками української влади, Росія у неділю вранці запустила понад 50 ударних безпілотників у бік столиці. Переважна більшість з них була знищена засобами протиповітряної оборони, а жертви і руйнування, за даними міської влади, були мінімальними.

Чому Росія витрачає стільки ресурсів для атак?

Видання CNN пише, що безпілотники іранського виробництва Shahed – це дешевий спосіб завдати бодай “якогось болю” Києву. Росія закупила багато сотень таких дронів, які коштують приблизно у 20 разів менше, ніж ракета.

Ці атаки не лише фізичні, а й психологічні: нічні атаки змушують тисячі людей ховатися в укриттях і підвалах. Вибиті вікна, уламки падають на вулиці. З початку повномасштабного вторгнення сирена повітряної тривоги в Києві працювала 887 годин.

— Найближчою історичною паралеллю може бути використання нацистами крилатих ракет V2 Doodlebug проти Лондона наприкінці Другої світової війни, – пише видання.

Нічні атаки сталися в той час, коли українська столиця готувалася до святкування Дня Києва. Це, ймовірно, не випадково. Однак такий російський тероризм, пише видання, лише згуртовує українців.

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Також зазначається, що хвилі Shahed, ймовірно, виснажать українську протиповітряну оборону і змусить її витрачати дефіцитні боєприпаси на рої безпілотників. Зокрема, спостерігається дефіцит боєприпасів для системи С-300 радянських часів.

Аналізуючи ситуацію, військовий аналітик Шон Белл заявив в інтерв’ю Sky News, що частота та інтенсивність атак з боку Росії “різко зростає”.

— На початку зими росіяни націлилися на енергетичну інфраструктуру, а навесні – на українське населення. Зараз вони все частіше атакують військові об’єкти, зокрема аеродром у Хмельницькому, – вказує Белл.

Він також зазначив, що Україна визнала пошкодження п’яти літаків внаслідок атаки, що є рідкістю.

— Україна дуже рідко визнає, що щось відбувається проти їхніх військових об’єктів, тому це дуже цікаво, – сказав він.

Він також додав, що з огляду на те, що Україна рідко згадує про російські успіхи, “ми, ймовірно, можемо очікувати, що аеродрому було завдано значної шкоди”.

Після атаки було повідомлено, що у Хмельницькій області ведуться роботи з відновлення злітно-посадкової смуги і що п’ять літаків були виведені з експлуатації. До війни в цьому регіоні був розташований великий військовий аеродром.

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Джерело: CNN, Sky News
Безпілотники, Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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