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Марта Бондаренко, редактор ленты

Новая ракетная атака на Киевщину: в одном из районов разрушило хозяйственное здание

атака на Київщину 29 травня

В одном из районов Киевской области в результате ракетной атаки поврежден хозяйственный дом.

Об этом сообщил Андрей Небытов, глава полиции Киевской области.

По его словам, из-за удара здание загорелось. На месте работает полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Пострадавших нет.

Новая ракетная атака на Киевщину: в одном из районов разрушило хозяйственное здание
Новая ракетная атака на Киевщину: в одном из районов разрушило хозяйственное здание
Новая ракетная атака на Киевщину: в одном из районов разрушило хозяйственное здание
Новая ракетная атака на Киевщину: в одном из районов разрушило хозяйственное здание
Новая ракетная атака на Киевщину: в одном из районов разрушило хозяйственное здание
Новая ракетная атака на Киевщину: в одном из районов разрушило хозяйственное здание

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что днем 29 мая российская армия, вероятно, запустила по столице баллистические ракеты Искандер-М.

Война в Украине, Киевская область, Ракетные удары России
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Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
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