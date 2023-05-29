Новая ракетная атака на Киевщину: в одном из районов разрушило хозяйственное здание
В одном из районов Киевской области в результате ракетной атаки поврежден хозяйственный дом.
Об этом сообщил Андрей Небытов, глава полиции Киевской области.
По его словам, из-за удара здание загорелось. На месте работает полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.
Пострадавших нет.
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что днем 29 мая российская армия, вероятно, запустила по столице баллистические ракеты Искандер-М.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко