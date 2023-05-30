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Юлия Соколова, редактор ленты

ГУР об атаках на Киев: Это “показательные выступления”, часто повторять их РФ не сможет

ГУР об атаках на Киев: Это “показательные выступления”, часто повторять их РФ не сможет
Фото: Факты ICTV

Россия не сможет сохранять нынешнюю частоту и интенсивность ракетных атак на Украину. Речь идет, в частности, об ударах по Киеву.

Об этом рассказал в одном из интервью представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

– Попытка активная, массовая, беспрецедентная – столько Кинжалов и Калибров за раз, но в значительной степени это “показательное выступление”. Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные “спектакли” россияне не смогут, — подчеркнул он.

Юсов напомнил, что после провала зимнего ракетного “блицкрига”, когда оккупанты безуспешно пытались уничтожить нашу энергосистему, погрузить Украину в блэкаут и посеять панику среди украинцев, РФ сменила тактику ракетных ударов. Теперь она направлена на усложнение и срыв планов ВСУ по освобождению территорий.

Юсов добавил, что для российских террористов приоритетной целью является поражение Киева.

– Киев, который сопротивляется, который отогнал от себя новую орду, остается непокоренной целью для агрессора. Поэтому опасность остается, – отметил представитель ГУР.

В то же время, он обратил внимание, что Воздушные силы ВСУ успешно освоили и применяют западные системы ПВО, демонстрируя высокие результаты в уничтожении вражеских ракет и дронов. И это нивелирует очередную ракетную активизацию РФ.

– Враг хотел бы показать, что их оружие “аналоговнет” может что-то сделать с украинским войском и западным оружием. Но выходит, что нет. Сколько обстрелов подряд – фактически все цели сбиваются, – заявил Юсов.

Он объяснил, что очередную волну террора РФ использует для распространения пропаганды о якобы уничтожении или повреждении западных систем вооружения в Украине.

Как известно, в ночь на 30 мая РФ совершила уже 17-ю с начала месяца атаку на Киев, запустив дроны-камикадзе Shahed (Шахед).

В целом оккупанты запустили с севера и юга 31 беспилотник. Украинские военные уничтожили 29 из них.

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Источник: ГУР
Андрій Юсов, Война в Украине, Київ, Ракетные удары России, Разведка
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