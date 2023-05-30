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Юлія Соколова, редакторка стрічки

ГУР про атаки на Київ: Це “показові виступи”, часто повторювати їх РФ не зможе

ГУР про атаки на Київ: Це “показові виступи”, часто повторювати їх РФ не зможе
Фото: Факти ICTV

Країна-агресор Росія не зможе зберігати нинішню частоту та інтенсивність ракетних атак на Україну. Йдеться, зокрема, про удари по Києву.

Про це розповів в одному з інтерв’ю представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Спроба активна, масова, безпрецедентна – стільки Кинджалів та Калібрів за раз, але значною мірою це “показові виступи”. Так часто і з такою ж інтенсивністю й кількістю повторювати подібні “вистави” росіяни не зможуть, – наголосив він.

Юсов нагадав, що після провалу зимового ракетного “бліцкригу”, коли окупанти безуспішно пробували знищити нашу енергосистему, занурити Україну в блекаут та посіяти паніку серед українців, РФ змінила тактику ракетних ударів. Тепер вона спрямована на ускладнення та зрив планів ЗСУ зі звільнення територій.

Юсов додав, що для російських терористів пріоритетною ціллю є ураження Києва.

– Київ, який чинить опір, який відігнав від себе новітню орду, залишається нескореною ціллю для агресора. Тому небезпека залишається, – зазначив представник ГУР.

Водночас він звернув увагу, що Повітряні сили ЗСУ успішно освоїли та застосовують західні системи ППО, демонструючи високі результати у знищенні ворожих ракет та дронів. І це нівелює чергову ракетну активізацію РФ.

– Ворог хотів би показати, що їхня зброя “аналоговнєт” може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні. Скільки обстрілів поспіль ― фактично всі цілі збиваються, – заявив Юсов.

Він пояснив, що чергову хвилю терору РФ використовує для поширення пропаганди про начебто знищення чи ушкодження західних систем озброєння в Україні.

Як відомо, в ніч на 30 травня РФ здійснила вже 17-ту від початку місяця атаку на Київ, запустивши дрони-камікадзе Shahed (Шахед).

Загалом окупанти запустили з півночі та півдня 31 безпілотник. Українські військові знищили 29 із них.

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Джерело: ГУР
Андрій Юсов, Війна в Україні, Київ, Ракетні удари Росії, Розвідка
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