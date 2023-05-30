Правоохранители показали последствия атаки в Киевской области
К утру 30 мая правоохранители в Киевской области получили уже более 50 сообщений о повреждениях во время ночного обстрела.
Люди сообщают о разрушении домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей.
В одном из районов вспыхнул пожар в многоэтажке, который впоследствии локализовали представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Оперативно ликвидировали спасатели и возгорание травяного настила в одном из районов области.
По словам начальника Национальной полиции области Андрея Небытова, уже зафиксировано повреждение 17 жилых объектов, в том числе квартир граждан.
В домах разбиты стены, окна, двери, мебель.
В одном из жилых комплексов люди во время атаки получили осколочные ранения, травмы головы и ушибы.
Двое гражданских с осколочными ранениями госпитализированы в медицинское учреждение.
В общей сложности травмы получили пять человек.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 461-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Андрей Небытов, Киевская областная прокуратура, КОВА
Фото: Андрей Небытов, Киевская областная прокуратура
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