Правоохранители показали последствия атаки в Киевской области

К утру 30 мая правоохранители в Киевской области получили уже более 50 сообщений о повреждениях во время ночного обстрела.

Люди сообщают о разрушении домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей.

В одном из районов вспыхнул пожар в многоэтажке, который впоследствии локализовали представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Оперативно ликвидировали спасатели и возгорание травяного настила в одном из районов области.

По словам начальника Национальной полиции области Андрея Небытова, уже зафиксировано повреждение 17 жилых объектов, в том числе квартир граждан.

В домах разбиты стены, окна, двери, мебель.

В одном из жилых комплексов люди во время атаки получили осколочные ранения, травмы головы и ушибы.

Двое гражданских с осколочными ранениями госпитализированы в медицинское учреждение.

В общей сложности травмы получили пять человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 461-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Небытов, Киевская областная прокуратура, КОВА

Фото: Андрей Небытов, Киевская областная прокуратура

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