Правоохоронці показали наслідки атаки на Київщині
До ранку 30 травня правоохоронці Київської області отримали вже понад 50 повідомлень про пошкодження під час нічного обстрілу.
Люди повідомляють про руйнування будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів та автівок.
В одному з районів спалахнула пожежа в багатоповерхівці, яку згодом локалізували представники Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Оперативно ліквідували рятувальники й займання трав’яного настилу в одному із районів області.
За словами начальника Національної поліції області Андрія Нєбитова, уже зафіксовано пошкодження 17 житлових об’єктів, зокрема квартир громадян.
В оселях розбиті стіни, вікна, двері, меблі.
В одному із житлових комплексів люди під час атаки дістали осколкових поранень, травм голови та забоїв.
Двох цивільних з осколковими пораненнями госпіталізовано до медичного закладу.
Загалом травм дістали п’ятеро людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 461-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Андрій Нєбитов, Київська обласна прокуратура, КОВА
Фото: Андрій Нєбитов, Київська обласна прокуратура
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