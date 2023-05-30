Еще бы неделя, и нас бы уже не было: пограничник о плене и обороне Мариуполя

45-летний подполковник Пограничной службы Украины Сергей Шевчук защищал Мариуполь, пережил плен в Еленовке, собственными глазами видел теракт, который устроили россияне, взорвав барак с более чем сотней азовцев, похудел на 30 кг и после освобождения из плена снова вернулся на службу.

Сергей выдержал пытки и издевательства в неволе. И теперь пытается привыкнуть к мирной жизни, хотя ему до сих пор чуть ли не каждую ночь снится и оборона Азовстали, и плен. Теперь больше всего мечтает о нашей победе, о развитии нашей страны и о том, чтобы всех защитников Украины вернули домой.

Пограничником он служит уже 27 лет. За полтора месяца до полномасштабного вторжения Сергей начал службу в Мариуполе в первом донецком пограничном отряде, где вместе с побратимами и встретил врага. Их по тревоге подняли на рассвете 24 февраля.

Однако мужчина до последнего не мог поверить, что Россия таким полномасштабным наступлением пойдет на Украину. Пока над головой не начали летать вражеские самолеты и атаковать с неба.

— Это был как страшный сон. Нас начали обстреливать. И когда мы уже осознали, что угроза реальная и очень серьезная, мы не растерялись. Сжали кулаки и зубы и приняли решение все отстаивать. Я не паниковал, никто не прятался, мы просто взяли и показали свой характер, — рассказывает пограничник.

С первых дней вторжения Мариуполь беспощадно бомбили ракетами, авиабомбами, шли ожесточенные бои с противником. Все, кто защищал тогда город, были, как из стали, и отчаянно держали оборону. За 10 дней перебазировались в бункеры Азовстали. Там прятались и местные жители. Им наши защитники помогали едой и лекарствами.

— Россияне никогда первые не шли, подставляли “ДНРовцев”, местных жителей, бывали случаи, когда применялось оружие со стороны местных несовершеннолетних ребят, не знаю, как уже в первые дни войны у них было оружие в руках, но такое было. Везде хаос и паника, и это, вероятно, была их основная задача, — вспоминает Сергей.

В перерывах между обстрелами пограничник снимал на телефон все, что видел вокруг. И обо всем писал жене. Говорит, не знал, удастся ли выбраться оттуда живыми, однако хотел, чтобы и его семья, и остальные украинцы знали, какой ценой они боролись за победу и защищали каждый клочок нашей земли.

Страха уже не было. Было большое желание убивать и уничтожать ту нечисть. В какой-то момент почувствовал, что скоро конец. Были мысли, что немного еще осталось жить, хотя родным в этом не признавался. И родителям не сказал, что служит в Мариуполе. Каждый раз, когда звонил им — шутил, что в Днепре пьет кофе. Очень боялся их пугать.

Оборону Мариуполя держали до конца апреля. Уже без боеприпасов, медикаментов и продуктов. А тогда плен.

— Еще бы неделя, и нас бы там никого не было уже. Они уже настолько массированно лупили по нам, они просто сравняли все с землей. Мы ждали до последнего подмогу, потому что верили и не хотели думать, что мы уже никому не нужны и что нас списали. Ну и, слава Богу, что вовремя был решен вопрос о выходе из Азовстали, — говорит пограничник.

Сутки всех пленных везли в Еленовку. Именно там Сергей переживет едва ли не самые тяжелые месяцы в своей жизни, о которых он не хочет много рассказывать, ведь в плену еще немало наших защитников.

— Зная, что это серьезная армия, мы были просто удивлены, когда они начали нас не обыскивать, а просто обворовывать — снимали военно-тактическую обувь, экипировку, забрали золотые цепочки, крестики и кольца, — рассказывает Сергей Шевчук.

Сергей сидел в камере вместе с побратимами. Молились, терпели и ждали обмена, потому что верили, что о них не забудут, как бы в этом их не убеждали оккупанты, которые пытались сломать эту веру и всячески унизить не только морально, но и физически. На теле пограничника до сих пор остались следы от побоев.

Они отрабатывали электрошокерами, точно зная, где самые болезненные места. Когда в таком тонусе живешь, рассказывает Сергей, в таком сжатом формате как морально, так и физически, то оно болит, но ты себя убеждаешь, что все скоро пройдет: день, два, и боль пройдет.

В конце прошлого июля в Еленовке россияне устроили теракт. Все случилось на глазах у Сергея, который в то время находился в бараках неподалеку. Говорит, за несколько дней до того в помещение, где произошел взрыв, перевели пленных азовцев, а потом взорвали.

— Выглянули в окно и увидели, как летят ракеты в направлении наших боевых позиций, ведь мы знали, где они. Оккупанты выстрелили полкассеты, как мы услышали в помещении глухой взрыв, очень мощный. Там находились около 120 азовцев, которые были там вторую ночь. И они заранее приготовили то помещение, наших пленных туда переместили и взорвали, — рассказывает пограничник.

Сергея этапировали несколько раз, и каждый раз он верил, что на обмен. Но россияне умышленно это делали, чтобы убедить украинских пленных, что они никому не нужны, обменивать их Украина не хочет и гнить им в российских тюрьмах. Но Сергей, как и его побратимы, в это не верил. Они точно знали, что их возвращение домой — это дело времени.

— Нас вернули снова в СИЗО, и один из вертухаев, молодой парень, оглядываясь по сторонам, сказал нам — мы за вас, просто пока не имеем такой возможности об этом открыто сказать. А еще добавил, что наш президент уже посетил освобожденный Херсон. Это была для нас такая сильная новость. Я чувствовал такую радость, которую пережил, пожалуй, еще раз, когда вышел из плена.

Мы знали, что все будет Украина. Мы сильные. И эта вера нас и держала в плену, не давала ни одного шанса на уныние. Верить должны и украинцы, которые сейчас живут в оккупации. Наши защитники обязательно освободят каждое село, каждый город. Надо просто ждать и верить. И ни в коем случае не слушать российскую пропаганду, в чем бы они не убеждали наших людей, — говорит Сергей.

То, о чем мечтал пограничник последние 8 месяцев своей жизни и что не давало отчаяться и сдаться, произошло 31 декабря 2022 года, когда Украина вернула домой 140 защитников, среди которых был и Сергей. Говорит, в то, что он наконец дома, поверил только тогда, когда попал в крепкие объятия коллег уже на нашей земле.

А вот пленных российских военных свои так не встречали. В этом и большая, разительная разница между нами. Нас встретили как героев, а их как расходный материал, которому удалось выжить.

— У меня мурашки по телу были, как тепло нас встречали, это очень приятные моменты. А их просто построили в две шеренги, это я запомнил очень четко, они поопускали головы и сели в автобусы. Это говорит о том, что у них ценности к своим людям никогда не будет, они не имеют уважения сами к себе.

После возвращения из плена мужчина сам себя не узнал — похудел на 30 кг. У него было восемь сломанных ребер, травмы коленей, поврежденные внутренние органы. Четыре месяца Сергей проходил реабилитацию, но полностью выздороветь еще не удалось. Но несмотря на это, подполковник снова вернулся на службу. И теперь больше всего ждет возвращения домой наших защитников, потому что как никто знает, что они там переживают.

На днях пограничник получил награду от президента Украины. Но впереди еще длительная реабилитация. Однако мужчина уверяет — если бы вернуть время назад, снова, не колеблясь, стал бы бок о бок с побратимами защищать свою страну.

— Все должны верить и надеяться, что все выйдут живые-здоровые. Пусть похудеют, ничего страшного, это все восстанавливается, я по себе это вижу. Наша нация сильная, и раньше я этого не замечал, но мы очень сильные. Мы доказали это всему миру, и я верю, что Украина после победы расцветет и будет очень стремительно мощно развиваться. Это моя мечта!

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