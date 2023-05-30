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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Системы ПВО — это не оружие. Надеюсь, Корея нас в этом поддержит — Зеленский

Володимир Зеленський і Юн Сок Йоль
Фото: Офис президента

Украина понимает, что в Южной Корее существуют ограничения, когда речь идет о предоставлении оружия, но системы противовоздушной обороны — это сугубо оборонительное оборудование, а не оружие.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью южнокорейскому изданию Chosun Ilbo. Он подчеркнул, что Украина не давит на Корею, а поддерживает и хочет вместе развиваться.

— Для восстановления Украины щит в небе просто необходим. Я искренне надеюсь, что Южная Корея поддержит нас в этой сфере. У нас также есть система раннего предупреждения, которая предупреждает о российских воздушных ударах, и здесь нам также нужна помощь Южной Кореи, — сказал президент.

Южная Корея предоставила более $230 млн гуманитарной помощи Украине с момента полномасштабного вторжения РФ, а недавно пообещала предоставить дополнительную помощь, включая оборудование для разминирования.

Глава государства выразил благодарность корейскому правительству и народу за поддержку Украины. Он сказал, что считает, что Корея понимает Украину лучше других стран, потому что сама прошла через войну.

— Пожалуйста, помните, что 70 лет назад Корея отчаянно нуждалась в помощи от других стран. Весь мир потянулся к Корее в защиту справедливости и свободы, и так родилась свободная, демократическая и процветающая Корея. Украина сегодня похожа на Корею 70 лет назад, и я хочу, чтобы вы это помнили, — добавил он.

Президент подчеркнул, что корейцы преодолели много вызовов и страданий, чтобы создать сильную и мужественную нацию и высокотехнологичную экономику. Зеленский назвал Корею замечательной страной. Он подчеркнул, что Украина хочет перенять корейский опыт в вопросе восстановления страны из руин войны и совместить его с собственным опытом.

По его словам, Киев и Сеул могут сотрудничать в сфере безопасности и оборонной промышленности, высоких технологий и киберпространства, а также в послевоенной реабилитации украинцев. Кроме того, Украина очень заинтересована в сотрудничестве в области зеленой энергетики и зеленой металлургии.

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Источник: Chosun Ilbo

Война в Украине, Владимир Зеленский, Південна Корея
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