Системи ППО – це не зброя. Сподіваюся, Корея нас у цьому підтримає – Зеленський

Україна розуміє, що у Південній Кореї існують обмеження, коли йдеться про надання зброї, але системи протиповітряної оборони – це суто оборонне обладнання, а не зброя.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю південнокорейському виданню Chosun Ilbo. Він наголосив, що Україна не тисне на Корею, а підтримує та хоче разом розвиватися.

— Для відновлення України щит у небі просто необхідний. Я щиро сподіваюся, що Південна Корея підтримає нас у цій сфері. У нас також є система раннього попередження, яка попереджає про російські повітряні удари, і тут нам також потрібна допомога Південної Кореї, – сказав президент.

Південна Корея надала понад $230 млн гуманітарної допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ, а нещодавно пообіцяла надати додаткову допомогу, включаючи обладнання для розмінування.

Глава держави висловив подяку корейському уряду та народу за підтримку України. Він сказав, що вважає, що Корея розуміє Україну краще за інші країни, бо сама пройшла через війну.

— Будь ласка, пам’ятайте, що 70 років тому Корея відчайдушно потребувала допомоги від інших країн. Весь світ потягнувся до Кореї на захист справедливості та свободи, і так народилася вільна, демократична та квітуча Корея. Україна сьогодні схожа на Корею 70 років тому, і я хочу, щоб ви це пам’ятали, – додав він.

Президент наголосив, що корейці подолали багато викликів і страждань, щоб створити сильну і мужню націю та високотехнологічну економіку. Зеленський назвав Корею чудовою країною. Він підкреслив, що Україна хоче перейняти корейський досвід у питанні відбудови країни з руїн війни і поєднати його з власним досвідом.

За його словами, Київ та Сеул можуть співпрацювати у сфері безпеки та оборонної промисловості, високих технологій та кіберпростору, а також у післявоєнній реабілітації українців. Крім того, Україна дуже зацікавлена у співпраці в галузі зеленої енергетики та зеленої металургії.

Джерело: Chosun Ilbo

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