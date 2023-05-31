Армия РФ уменьшилась еще на 470 военных, уничтожено 32 дрона — потери врага за сутки
По состоянию на утро 31 мая потери российской армии в войне против Украины достигли 207 910 убитыми, в частности за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 470 оккупантов.
Среди уничтоженной вражеской техники — 15 артсистем, три боевые бронированные машины, одна система ПВО и 32 беспилотника, сообщает Генштаб в утренней сводке.
Ориентировочные потери армии РФ с 24 февраля 2022 года по 31 мая 2023-го:
- личный состав — около 207 910 (+470) человек ликвидировано;
- танки — 3 802;
- боевые бронированные машины — 7 472 (+3);
- артиллерийские системы — 3 460 (+15);
- РСЗО — 575;
- средства ПВО — 333 (+1);
- самолеты — 313;
- вертолеты — 298;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 124 (+32);
- крылатые ракеты — 1 107;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 6 230 (+11);
- специальная техника — 454.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 462-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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