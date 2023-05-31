Армия РФ уменьшилась еще на 470 военных, уничтожено 32 дрона — потери врага за сутки

По состоянию на утро 31 мая потери российской армии в войне против Украины достигли 207 910 убитыми, в частности за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 470 оккупантов.

Среди уничтоженной вражеской техники — 15 артсистем, три боевые бронированные машины, одна система ПВО и 32 беспилотника, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Ориентировочные потери армии РФ с 24 февраля 2022 года по 31 мая 2023-го:

личный состав — около 207 910 (+470) человек ликвидировано;

танки — 3 802;

боевые бронированные машины — 7 472 (+3);

артиллерийские системы — 3 460 (+15);

РСЗО — 575;

средства ПВО — 333 (+1);

самолеты — 313;

вертолеты — 298;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 124 (+32);

крылатые ракеты — 1 107;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 6 230 (+11);

специальная техника — 454.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 462-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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