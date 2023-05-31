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Валентина Летяк, редактор ленты

Армия РФ уменьшилась еще на 470 военных, уничтожено 32 дрона — потери врага за сутки

російські солдати
Фото: Depositphotos

По состоянию на утро 31 мая потери российской армии в войне против Украины достигли 207 910 убитыми, в частности за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 470 оккупантов.

Среди уничтоженной вражеской техники — 15 артсистем, три боевые бронированные машины, одна система ПВО и 32 беспилотника, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Ориентировочные потери армии РФ с 24 февраля 2022 года по 31 мая 2023-го:

  • личный состав — около 207 910 (+470) человек ликвидировано;
  • танки — 3 802;
  • боевые бронированные машины — 7 472 (+3);
  • артиллерийские системы — 3 460 (+15);
  • РСЗО — 575;
  • средства ПВО — 333 (+1);
  • самолеты — 313;
  • вертолеты — 298;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 124 (+32);
  • крылатые ракеты — 1 107;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 6 230 (+11);
  • специальная техника — 454.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 462-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Російська агресія
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