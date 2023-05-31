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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Армія РФ зменшилася ще на 470 військових, знищено 32 дрони – втрати ворога за добу

російські солдати
Фото: Depositphotos

Станом на ранок 31 травня втрати російської армії у війні проти України сягнули 207 910 вбитими, зокрема за останню добу ЗСУ ліквідували ще 470 окупантів.

Серед знищеної ворожої техніки – 15 артсистем, три бойові броньовані машини, одна система ППО та 32 безпілотники, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

Орієнтовні втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року до 31 травня 2023-го:

  • особовий склад ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 802;
  • бойові броньовані машини ‒ 7 472 (+3);
  • артилерійські системи – 3 460 (+15);
  • РСЗВ – 575;
  • засоби ППО ‒ 333 (+1);
  • літаки – 313;
  • гелікоптери – 298;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32);
  • крилаті ракети ‒ 1 107;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6 230 (+11);
  • спеціальна техніка ‒ 454.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України, Російська агресія
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