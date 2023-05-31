Армія РФ зменшилася ще на 470 військових, знищено 32 дрони – втрати ворога за добу
Станом на ранок 31 травня втрати російської армії у війні проти України сягнули 207 910 вбитими, зокрема за останню добу ЗСУ ліквідували ще 470 окупантів.
Серед знищеної ворожої техніки – 15 артсистем, три бойові броньовані машини, одна система ППО та 32 безпілотники, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.
Орієнтовні втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року до 31 травня 2023-го:
- особовий склад ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 802;
- бойові броньовані машини ‒ 7 472 (+3);
- артилерійські системи – 3 460 (+15);
- РСЗВ – 575;
- засоби ППО ‒ 333 (+1);
- літаки – 313;
- гелікоптери – 298;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32);
- крилаті ракети ‒ 1 107;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6 230 (+11);
- спеціальна техніка ‒ 454.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло