Ждем реальных успехов в контрнаступлении. Украина превзошла все ожидания — сенатор Грэм

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм после встречи с британским советником по нацбезопасности Тимом Бэрроу заявил, что Украина превзошла все ожидания, а российские силы обескровлены и ослаблены.

Об этом он написал в Twitter.

Грэм также поблагодарил Великобританию за решение предоставить Украине ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые оказались невероятно эффективными.

— Мы имеем общее мнение, что дополнительные ракеты большой дальности — ATACMS — усилят успех Украины на поле боя, — подчеркнул сенатор.

Expect real Ukrainian gains in counteroffensive, but we must show continued commitment to maximize effect.

I told Mr. Barrow that the British Storm Shadow air launched missile has been incredibly effective. British support from Parliament has been unwavering.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 30, 2023