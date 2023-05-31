Ждем реальных успехов в контрнаступлении. Украина превзошла все ожидания — сенатор Грэм
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм после встречи с британским советником по нацбезопасности Тимом Бэрроу заявил, что Украина превзошла все ожидания, а российские силы обескровлены и ослаблены.
Об этом он написал в Twitter.
— Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении, но мы должны демонстрировать постоянную преданность для достижения максимального эффекта, — написал он.
Грэм также поблагодарил Великобританию за решение предоставить Украине ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые оказались невероятно эффективными.
— Мы имеем общее мнение, что дополнительные ракеты большой дальности — ATACMS — усилят успех Украины на поле боя, — подчеркнул сенатор.
Expect real Ukrainian gains in counteroffensive, but we must show continued commitment to maximize effect.
I told Mr. Barrow that the British Storm Shadow air launched missile has been incredibly effective. British support from Parliament has been unwavering.
— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 30, 2023
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне все еще рассматривают возможность отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло