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Ждем реальных успехов в контрнаступлении. Украина превзошла все ожидания — сенатор Грэм

Ждем реальных успехов в контрнаступлении. Украина превзошла все ожидания — сенатор Грэм
Фото: Getty Images

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм после встречи с британским советником по нацбезопасности Тимом Бэрроу заявил, что Украина превзошла все ожидания, а российские силы обескровлены и ослаблены.

Об этом он написал в Twitter.

— Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении, но мы должны демонстрировать постоянную преданность для достижения максимального эффекта, — написал он.

Грэм также поблагодарил Великобританию за решение предоставить Украине ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые оказались невероятно эффективными.

— Мы имеем общее мнение, что дополнительные ракеты большой дальности — ATACMS — усилят успех Украины на поле боя, — подчеркнул сенатор.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне все еще рассматривают возможность отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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Война в Украине, Великобритания, ВСУ, США, Украина
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