США не отвергают идею предоставления Украине ATACMS — Байден
США все еще рассматривают возможность отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Об этом сказал президент США Джо Байден во время общения со СМИ в понедельник.
В частности, он назвал “неожиданным” увеличение количества российских атак по Киеву.
— Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все необходимое, — добавил Байден.
На уточняющий вопрос относительно возможной передачи Киеву ракет ATACMS Байден ответил, что этот вопрос “все еще в игре”, то есть отправка рассматривается.
HAPPENING NOW!!!
I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.
“It’s not unexpected” Biden said.
“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt
— Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023
Ранее бывший командующий американских сил в Европе Бен Ходжес заявил, что если бы Украина имела ATACMS, Черноморского флота РФ уже бы не было.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло