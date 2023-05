США не отвергают идею предоставления Украине ATACMS — Байден

США все еще рассматривают возможность отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом сказал президент США Джо Байден во время общения со СМИ в понедельник.

В частности, он назвал “неожиданным” увеличение количества российских атак по Киеву.

На уточняющий вопрос относительно возможной передачи Киеву ракет ATACMS Байден ответил, что этот вопрос “все еще в игре”, то есть отправка рассматривается.

I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.

“It’s not unexpected” Biden said.

