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Украина
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США не отвергают идею предоставления Украине ATACMS — Байден

Джо Байден
Фото: Getty Images

США все еще рассматривают возможность отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом сказал президент США Джо Байден во время общения со СМИ в понедельник.

В частности, он назвал “неожиданным” увеличение количества российских атак по Киеву.

— Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все необходимое, — добавил Байден.

На уточняющий вопрос относительно возможной передачи Киеву ракет ATACMS Байден ответил, что этот вопрос “все еще в игре”, то есть отправка рассматривается.

Ранее бывший командующий американских сил в Европе Бен Ходжес заявил, что если бы Украина имела ATACMS, Черноморского флота РФ уже бы не было.

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Война в Украине, Джо Байден, Ракета, США, Украина
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