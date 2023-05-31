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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Передавала врагу данные о позициях Сил обороны: в Кривом Роге задержали агента ФСБ

СБУ затримала агентку ФСБ у Кривому Розі
Фото: СБУ

На Днепропетровщине задержали российского агента. Женщина собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Кривом Роге.

Также она фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу.

Полученную информацию передавала врагу через мессенджер Telegram.

Захватчики использовали эти данные для корректировки повторных и подготовки новых воздушных атак на Кривой Рог.

— По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения РФ поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих. Таким образом она попала в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к негласному сотрудничеству против Украины, — сообщили в СБУ.

Для выполнения вражеских задач фигурантка самостоятельно объезжала улицы города и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.

На данный момент следователи СБУ сообщили ей о подозрении.

Злоумышленница находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Днепропетровская область, Кривой Рог, Російська агресія, СБУ
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