Передавала врагу данные о позициях Сил обороны: в Кривом Роге задержали агента ФСБ
На Днепропетровщине задержали российского агента. Женщина собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Кривом Роге.
Также она фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу.
Полученную информацию передавала врагу через мессенджер Telegram.
Захватчики использовали эти данные для корректировки повторных и подготовки новых воздушных атак на Кривой Рог.
— По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения РФ поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих. Таким образом она попала в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к негласному сотрудничеству против Украины, — сообщили в СБУ.
Для выполнения вражеских задач фигурантка самостоятельно объезжала улицы города и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.
На данный момент следователи СБУ сообщили ей о подозрении.
Злоумышленница находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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