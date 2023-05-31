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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Передавала ворогу дані про позиції Сил оборони: у Кривому Розі затримали агентку ФСБ

СБУ затримала агентку ФСБ у Кривому Розі
Фото: СБУ

На Дніпропетровщині затримали російську агентку, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі.

Також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту.

Отриману інформацію передавала ворогу через месенджер Telegram.

Загарбники використовували ці дані для коригування повторних і підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг.

– За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточення. Таким чином вона потрапила у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно залучила її до негласної співпраці проти України, – повідомили в СБУ.

Для виконання ворожих завдань фігурантка самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру.

Зловмисниця перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Російська агресія, СБУ
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