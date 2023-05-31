Передавала ворогу дані про позиції Сил оборони: у Кривому Розі затримали агентку ФСБ
На Дніпропетровщині затримали російську агентку, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі.
Також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту.
Отриману інформацію передавала ворогу через месенджер Telegram.
Загарбники використовували ці дані для коригування повторних і підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг.
– За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточення. Таким чином вона потрапила у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно залучила її до негласної співпраці проти України, – повідомили в СБУ.
Для виконання ворожих завдань фігурантка самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів.
Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру.
Зловмисниця перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло