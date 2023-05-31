Требовал у рабочих $200 тыс. и угрожал убийством: в Днепре разоблачили правоохранителя

Заместителя начальника одного из правоохранительных органов Днепра разоблачили на вымогательстве $200 тыс. у трех местных жителей.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что трое потерпевших в свое время делали ремонт в доме, который оформлен на тещу правоохранителя. В конце января 2023 года в усадьбе произошел пожар из-за короткого замыкания.

— Высокопоставленный правоохранитель всю вину за чрезвычайную ситуацию возложил на рабочих. Не слушая аргументов, он считал, что именно их непрофессиональные действия во время ремонта привели к инциденту. Поэтому правоохранитель начал запугивать рабочих, чтобы те заплатили ему $200 тыс. Именно в такую сумму он оценил убытки от пожара, — сообщили в ГБР.

Вместе со своим братом правоохранитель требовал, чтобы потерпевшие в кратчайшие сроки оплатили вымышленный долг.

Для этого предлагали распродать их автомобили и другое имущество, бесплатно работать над восстановлением дома, а одному из мобилизованных рабочих приказали каждый месяц перечислять его заработную плату, полученную в ВСУ.

— Людей запугивали уголовной ответственностью, придумывали различные сроки тюремного заключения, потом начали угрожать убийством, обещая закопать тела так, что их никто и никогда не найдет. Для того, чтобы узаконить выбивание “долга”, правоохранитель потребовал от мужчин заключить еще и фиктивные договоры займа, — говорится в сообщении.

Правоохранитель и его брат подозреваются в вымогательстве передачи чужого имущества или совершения любых действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений потерпевшему, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник : ГБР

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