Вимагав у робітників $200 тис. і погрожував убивством: у Дніпрі викрили правоохоронця

Заступника начальника одного з правоохоронних органів Дніпра викрили на вимаганні $200 тис. у трьох місцевих жителів.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що троє потерпілих свого часу робили ремонт в будинку, який оформлений на тещу правоохоронця. Наприкінці січня 2023 року в садибі сталася пожежа через коротке замикання.

– Високопоставлений правоохоронець всю провину за надзвичайну ситуацію поклав на робітників. Не слухаючи аргументів, він вважав, що саме їхні непрофесійні дії під час ремонту призвели до інциденту. Відтак правоохоронець почав залякувати робітників, аби ті сплатили йому $200 тис. Саме у таку суму він оцінив збитки від пожежі, – повідомили в ДБР.

Разом зі своїм братом правоохоронець вимагав, аби потерпілі у найкоротші терміни сплатили вигаданий борг.

Для цього пропонували розпродати їхні автомобілі та інше майно, безплатно працювати над відновленням будинку, а одному з мобілізованих робітників наказали кожного місяця перераховувати його заробітню плату, отриману в ЗСУ.

– Людей залякували кримінальною відповідальністю, вигадували різноманітні строки тюремного ув’язнення, потім почали погрожувати вбивством, обіцяючи закопати тіла так, що їх ніхто і ніколи не знайде. Для того, аби узаконити вибивання “боргу”, правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори позики, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронець і його брат підозрюються у вимаганні передання чужого майна або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Джерело : ДБР

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