Почему для ударов по Киеву РФ использует Искандеры — объяснение Игната

Россия использует для ударов по Киеву и области ОТРК Искандер, поскольку вражеская артиллерия не достает до столицы, а из Клинцов Брянской области, откуда ночью 1 июня выпущено семь Искандер-М и три Искандер-К, каких-то 300 км, и на реагирование — считанные минуты.

Об этом заявил в эфире телемарафона Єдині новини спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Почему противник использует ОТРК? Потому что артиллерия не достает, и чтобы был минимум времени на реагирование. Потому что если летит с Каспия или Черного моря, то есть около часа на то, чтобы среагировать, уйти в укрытие и т. п. А здесь речь идет о считанных минутах. Поэтому противник хочет застать врасплох, — объяснил он.

По его словам, опасность этих ракет — как баллистических, так и крылатых — в том, что небольшое расстояние.

— Это Брянская область РФ, это примерно район Клинцов…Расстояние до Киева небольшое (340 км)…Именно поэтому воздушная тревога была не такой долговременной до момента первой работы ПВО. Да, к сожалению, есть погибшие, еще и в День защиты детей погиб ребенок. Но оккупанты поплатятся за все, что сделали на нашей земле. Это очевидно, — добавил Игнат.

Во время ракетной атаки на Киев ночью 1 июня Воздушные силы ВСУ уничтожили 10 из 10 ракет, которые россияне выпустили из оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер с территории Брянской области.

По последним данным, среди них — семь Искандер-М и три Искандер-К.

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