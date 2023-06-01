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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чому для ударів по Києву РФ використовує Іскандери – пояснення Ігната

Іскандер-М
Фото: Getty Images

Росія використовує для ударів по Києву та області ОТРК Іскандер, оскільки ворожа артилерія не дістає до столиці, а з Клинців Брянської області, звідки вночі 1 червня випущено сім Іскандер-М та три Іскандер-К, якихось 300 км, і на реагування – лічені хвилини.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Чому противник використовує ОТРК? Тому что артилерія не дістає, і щоб був мінімум часу, щоб зреагувати. Бо якщо летить з Каспію чи Чорного моря, то є близько години на те, щоб зреагувати, піти в укриття тощо. А тут йдеться про лічені хвилини. Тому противник хоче застати зненацька, – пояснив він.

За його словами, небезпека цих ракет – як балістичних, так і крилатих – у тому, що невелика відстань.

– Це Брянська область РФ, це приблизно район Клінців…Відстань до Києва невелика (340 км)…Саме тому повітряна тривога була не такою довготривалою до моменту першої роботи ППО. Так, на жаль, є загиблі, ще й у День захисту дітей загинула дитина. Але окупанти поплатяться за все, що зробили на нашій землі. Це очевидно, – додав Ігнат.

Під час ракетної атаки на Київ уночі 1 червня Повітряні сили ЗСУ знищили 10 із 10 ракет, які росіяни випустили з оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер з території Брянської області.

За останніми даними, серед них – сім Іскандер-М та три Іскандер-К.

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Чому для ударів по Києву РФ використовує Іскандери – пояснення Ігната

Війна в Україні, Київ, Київська область, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
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Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

Юлія Захарченко
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