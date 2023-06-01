10 Искандеров из 10 уничтожены – Генштаб об обстреле Киевской области
Ночью 1 июня Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 10 из 10 ракет, выпущенных россиянами из оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер.
Такие предварительные данные сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Целью оккупантов этой ночью были объекты гражданской и критической инфраструктуры Киевской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 463-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Минобороны России
Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.Юлия Захарченко