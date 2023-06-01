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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

10 Искандеров из 10 уничтожены – Генштаб об обстреле Киевской области

Пуск балістичної ракети з ОТРК Іскандер-М

Ночью 1 июня Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 10 из 10 ракет, выпущенных россиянами из оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер.

Такие предварительные данные сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Целью оккупантов этой ночью были объекты гражданской и критической инфраструктуры Киевской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 463-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Киевская область
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Юлия Захарченко
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