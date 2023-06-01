Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Как платить за электричество через YASNO — инструкция
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Городам Украины нужен воздушный щит: Зеленский о защите населения от атак РФ

Городам Украины нужен воздушный щит: Зеленский о защите населения от атак РФ
Фото: Офис президента

Для защиты населения и гражданской инфраструктуры надо создать воздушный щит над городами Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в рамках визита в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Это уже третья встреча лидеров за последний месяц.

— Я благодарен Великобритании и лично господину премьер-министру за помощь, которая предоставляется Украине. За лидерство в создании танковой и авиационной коалиций, в частности в готовности начать подготовку украинских пилотов, — подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский также оценил недавнюю передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow и заявил, что это “именно то оружие, в котором мы нуждаемся сегодня”, и что это оружие поможет Украине одержать победу, добавил украинский лидер.

Во время переговоров Владимир Зеленский рассказал Риши Сунаку о ситуации на фронте и отметил, что в последние дни российский террор городов Украины значительно активизировался, что свидетельствует о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины.

— Для защиты нашего населения и гражданской инфраструктуры необходимо создать воздушный щит над украинскими городами, — отметил Владимир Зеленский.

На встрече также поднимался вопрос относительно ожиданий Украины от Вильнюсского саммита НАТО. Украинский президент заявил, что для Украины важно получить четкий сигнал о перспективах членства в НАТО, что будет еще одним мотивационным фактором для ВСУ и всего украинского народа.

Отдельное внимание собеседники уделили реализации украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира, необходимости дальнейшего усиления давления на Россию и подготовке к проведению Лондонской международной конференции по восстановлению Украины.

Напомним, в ночь на 1 июня Россия в очередной раз атаковала Киев десятью ракетами Искандер, семь из которых были баллистические — Искандер-М, а три — крылатые ракеты Искандер-К. Как сообщили в Воздушных силах, все воздушные вражеские цели были уничтожены. К сожалению, в результате уничтожения ракет, от обломков погибли и пострадали люди, среди которых были дети.

Источник: Офис президента
Война в Украине, Великобритания, Владимир Зеленский, Повітряні сили України, Ріші Сунак
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Тренировка пилотов на F-16 и поставки самолетов: Зеленский провел встречу в рамках коалиции истребителей
Володимир Зеленський
Поставим голову на место: Зеленский эмоционально отреагировал на гибель людей из-за закрытых укрытий
Городам Украины нужен воздушный щит: Зеленский о защите населения от атак РФ
Кабмин поручил ОВА эвакуировать детей из детдомов и интернатов в зоне боевых действий
Евакуація дітей
В Мелитополе на территории собора оккупанты разместили базу с военной техникой — Генштаб
проросійські окупанти
В Украине проверят работу всех укрытий после гибели трех человек в Киеве – Шмыгаль
Денис Шмигаль
Видео
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
Городам Украины нужен воздушный щит: Зеленский о защите населения от атак РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (31.05.2023)
Городам Украины нужен воздушный щит: Зеленский о защите населения от атак РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (31.05.2023)
Городам Украины нужен воздушный щит: Зеленский о защите населения от атак РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (31.05.2023)
Городам Украины нужен воздушный щит: Зеленский о защите населения от атак РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь