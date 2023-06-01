Городам Украины нужен воздушный щит: Зеленский о защите населения от атак РФ

Для защиты населения и гражданской инфраструктуры надо создать воздушный щит над городами Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в рамках визита в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Это уже третья встреча лидеров за последний месяц.

— Я благодарен Великобритании и лично господину премьер-министру за помощь, которая предоставляется Украине. За лидерство в создании танковой и авиационной коалиций, в частности в готовности начать подготовку украинских пилотов, — подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский также оценил недавнюю передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow и заявил, что это “именно то оружие, в котором мы нуждаемся сегодня”, и что это оружие поможет Украине одержать победу, добавил украинский лидер.

Во время переговоров Владимир Зеленский рассказал Риши Сунаку о ситуации на фронте и отметил, что в последние дни российский террор городов Украины значительно активизировался, что свидетельствует о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины.

— Для защиты нашего населения и гражданской инфраструктуры необходимо создать воздушный щит над украинскими городами, — отметил Владимир Зеленский.

На встрече также поднимался вопрос относительно ожиданий Украины от Вильнюсского саммита НАТО. Украинский президент заявил, что для Украины важно получить четкий сигнал о перспективах членства в НАТО, что будет еще одним мотивационным фактором для ВСУ и всего украинского народа.

Отдельное внимание собеседники уделили реализации украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира, необходимости дальнейшего усиления давления на Россию и подготовке к проведению Лондонской международной конференции по восстановлению Украины.

Напомним, в ночь на 1 июня Россия в очередной раз атаковала Киев десятью ракетами Искандер, семь из которых были баллистические — Искандер-М, а три — крылатые ракеты Искандер-К. Как сообщили в Воздушных силах, все воздушные вражеские цели были уничтожены. К сожалению, в результате уничтожения ракет, от обломков погибли и пострадали люди, среди которых были дети.

Источник : Офис президента

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