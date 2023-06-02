Пентагон и SpaceX договорились о закупке Starlink для Украины

Пентагон закупит у компании SpaceX миллиардера Илона Маска терминалы спутниковой связи Starlink и услуги для использования украинскими военными.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Соединенных Штатов.

Терминалы, вероятно, будут приобретены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая предусматривает обеспечение долгосрочных потребностей Украины в сфере безопасности.

В декабре, объявляя о таком пакете финансирования, Министерство обороны сообщило, что оно предоставит Украине “терминалы и услуги” спутниковой связи, но не подтвердило, что компания Маска получит контракт, отметили в Bloomberg.

— Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украину устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями, в которых она нуждается. Спутниковая связь является жизненно важным элементом в общей сети связи Украины, и министерство заключило контракт со Starlink на предоставление услуг такого типа, — говорится в заявлении Пентагона, опубликованном в четверг.

В то же время в Пентагоне отказались предоставлять дополнительную информацию “из соображений оперативной безопасности и из-за критической важности этих систем”.

Как отмечает Bloomberg, американские военные высоко оценили роль, которую сыграли портативные терминалы Starlink в Украине после российского вторжения в обеспечении связи для гражданского населения и критически важной связи для военных.

Илон Маск и война в Украине

Напомним, в октябре прошлого года Илон Маск заявил Пентагону, что SpaceX не будет продолжать оплачивать счета за портативные терминалы, но потом изменил свою позицию.

В том же месяце Маск призвал к мирному предложению, которое требовало бы от Украины сохранять нейтралитет, отдать оккупированный Крым России и провести повторные “выборы” на захваченных Россией территориях Украины.

В ответ на это президент Владимир Зеленский пригласил самого богатого человека мира Илона Маска в Украину, чтобы увидеть, “что Россия сделала здесь”. Зеленский похвалил Starlink, заявив, что благодаря терминалам “поддерживается жизнь”.

После этого, в феврале 2023 года, Илон Маск раскритиковал использование терминалов Starlink Украиной для ведения боевых действий.

Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, заявила на февральской отраслевой конференции в Вашингтоне, что Starlink использовался не по назначению, и компания с тех пор пытается это прекратить.

Источник : Bloomberg

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