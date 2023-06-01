ВСУ уничтожили 460 оккупантов и почти 40 единиц тяжелой техники РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 208 370 своих военных, из них 460 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 01.06.23:

танков — 3804 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7478 (+6) ед,

артиллерийских систем — 3474 (+14) ед,

РСЗО — 575 (+0) ед,

средств ПВО — 333 (+0) ед,

самолетов — 313 (+0) ед,

вертолетов — 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3131 (+7),

крылатых ракет — 1107 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6239 (+9) ед,

специальной техники — 458 (+4).

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российское Минобороны могло приказать войскам Чеченской Республики Рамзана Кадырова начать наступление на Бахмут после вывода оттуда боевиков Вагнера.

Источник : Генштаб ВСУ

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