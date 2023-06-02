Оккупанты из-за взрыва начали срочно бежать из порта в Бердянске — мэр Мелитополя

Российские оккупанты в срочном порядке покидают Бердянский порт в Запорожской области после взрывов на этом объекте.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона Единые новости.

— После взрыва, который произошел в порту Бердянска, враг начал срочно вывозить оборудование и отводить корабли, которыми планировал вывозить краденое зерно, — рассказал Федоров.

Он не уточнил информацию о том, были ли загружены суда зерном, впрочем отметил, что российские оккупанты могут вывозить украинское зерно не только морем, но и по железной дороге.

Иван Федоров добавил, что из-за нахождения врага на временно оккупированных украинских землях страдает как гражданская инфраструктура, так и гражданские жители.

Он привел пример, когда из-за вражеской работы ПВО в Мелитополе погибли мирные люди, поскольку ракета не взорвалась и упала на автомобиль, где находилось гражданское лицо.

Напомним, днем, 2 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. Представитель оккупационных властей подтвердил попадание по территории морского порта.

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