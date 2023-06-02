Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Окупанти через вибух почали терміново тікати з порту в Бердянську – мер Мелітополя

Окупанти через вибух почали терміново тікати з порту в Бердянську – мер Мелітополя

Російські окупанти у терміновому порядку залишають Бердянський порт у Запорізькій області після вибухів на цьому об’єкті.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Після вибуху, який стався в порту Бердянська, ворог почав терміново вивозити обладнання та відводити кораблі, якими планував вивозити крадене зерно, – розповів Федоров.

Він не уточнив інформацію щодо того, чи були завантажені судна зерном, втім зазначив, що російські окупанти можуть вивозити українське зерно не тільки морем, а й залізницею.

Іван Федоров додав, що через перебування ворога на тимчасово окупованих українських землях страждає як цивільна інфраструктура, так і цивільні мешканці.

Він навів приклад, коли через ворожу роботу ППО в Мелітополі загинули мирні люди, оскільки ракета не вибухнула і впала на автомобіль, де перебувала цивільна особа.

Нагадаємо, вдень, 2 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Представник окупаційної влади підтвердив влучання по території морського порту.

Іван Федоров, Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни скинули дві авіабомби на Харківщині – загинули дві людини, є поранені
Окупанти через вибух почали терміново тікати з порту в Бердянську – мер Мелітополя
Максимально ефективні: Шольц окреслив гарантії безпеки, які має отримати Україна
Олаф Шольц
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Україна заслужила: президент Естонії пояснив, яким має бути мир
Алар Каріс та Володимир Зеленський
Ремонтував російські БТР та грабував будинки: на Київщині затримали колаборанта
СБУ
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Окупанти через вибух почали терміново тікати з порту в Бердянську – мер Мелітополя
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Окупанти через вибух почали терміново тікати з порту в Бердянську – мер Мелітополя
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (2.06.2023)
Окупанти через вибух почали терміново тікати з порту в Бердянську – мер Мелітополя
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (2.06.2023)
Окупанти через вибух почали терміново тікати з порту в Бердянську – мер Мелітополя
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь