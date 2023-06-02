Окупанти через вибух почали терміново тікати з порту в Бердянську – мер Мелітополя
Російські окупанти у терміновому порядку залишають Бердянський порт у Запорізькій області після вибухів на цьому об’єкті.
Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
– Після вибуху, який стався в порту Бердянська, ворог почав терміново вивозити обладнання та відводити кораблі, якими планував вивозити крадене зерно, – розповів Федоров.
Він не уточнив інформацію щодо того, чи були завантажені судна зерном, втім зазначив, що російські окупанти можуть вивозити українське зерно не тільки морем, а й залізницею.
Іван Федоров додав, що через перебування ворога на тимчасово окупованих українських землях страждає як цивільна інфраструктура, так і цивільні мешканці.
Він навів приклад, коли через ворожу роботу ППО в Мелітополі загинули мирні люди, оскільки ракета не вибухнула і впала на автомобіль, де перебувала цивільна особа.
Нагадаємо, вдень, 2 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Представник окупаційної влади підтвердив влучання по території морського порту.
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