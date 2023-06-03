Україні нема чого робити на саміті НАТО, якщо не буде сигналу про членство – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу брати участь у Вільнюському саміті НАТО цього літа, якщо Україна не отримає там чітких сигналів щодо майбутнього членства.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю американському виданню The Wall Street Journal.

Зеленський висловив думку, що деякі країни-члени НАТО настільки бояться РФ, що не готові до вступу України.

– Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть нам якийсь сигнал у Вільнюсі, я вважаю, що Україні нема чого робити на цьому саміті, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що не розраховує на приєднання України до НАТО, доки триває повномасштабна війна. На думку президента, рішення про членство нашої країни Організація Північноатлантичного договору мала б ухвалити протягом останніх 15 років – після Бухарестського саміту НАТО в 2008-му.

На саміті у Вільнюсі українська сторона хоче почути чіткий сигнал, що членство буде можливим після завершення війни.

– Ми розуміємо, що не будемо в НАТО чи в будь-якому потужному безпековому союзі упродовж цієї війни. Але скажіть, скільки життів українців коштує одна фраза на вільнюському саміті: Україна буде в НАТО після цієї війни, після того, як буде безпечно? – зазначив Зеленський.

На запитання про його передчуття з приводу саміту НАТО, президент заявив, що не може спрогнозувати, чи отримає Україна той сигнал, на який розраховує.

Саміт НАТО запланований на 11-12 липня у Вільнюсі (Литва). Україна розраховує отримати на ньому політичне запрошення до військового блоку. Київ також готує політичний і практичний пакети співпраці з НАТО.

Тим часом у США анонсували потужний пакет політичної та практичної підтримки, який союзники нададуть Україні на саміті.

Джерело : The Wall Street Journal

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