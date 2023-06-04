Почему не все ракеты РФ украинская ПВО сбивает на подступах к Киеву — объяснение Коваленко
В эту ночь РФ снова пыталась атаковать Киев, но все воздушные цели были сбиты на подлете к столице.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил военный эксперт Александр Коваленко.
Он отметил, что от того, какая именно цель зависит ликвидируют ее на подступах к столице или уже над Киевом.
– Если мы говорим, например, о баллистической ракете или гиперзвуковой, то это с высокой вероятностью, если запускают баллистический Искандер на границе с Украиной, это несколько минут реагирования, – говорит он.
Таким образом, через несколько минут система ПВО успевает лишь стать на боевое дежурство, зафиксировать эту цель и взять на сопровождение, а затем — осуществить залп.
Эксперт объясняет, что в зависимости от локации время подлета баллистической ракеты в Киев может быть несколько минут, может быть, даже меньше, так как они очень быстрые.
– Именно поэтому ее сбивают над Киевом, а если крылатая – на подлете, – подытожил Коваленко.
Напомним, что ночью 4 июня РФ снова атаковала Киев, однако ни один БПЛА и ракета не долетели до столицы, так как были уничтожены.
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