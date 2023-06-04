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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Чому не всі ракети РФ українська ППО збиває на підступах до Києва – пояснення Коваленка

Чому не всі ракети РФ українська ППО збиває на підступах до Києва – пояснення Коваленка
Фото: Depositphotos

Цієї ночі РФ знову намагалася атакувати Київ, але всі повітряні цілі було збито на підльоті до столиці.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

Він зауважив, що від того, яка саме ціль, залежить ліквідують її на підступах до столиці або вже над Києвом.

– Якщо ми кажемо, наприклад, про балістичну ракету або гіперзвукову, то це з високою ймовірністю, якщо запускають балістичний Іскандер на кордоні з Україною, це декілька хвилин реагування, – каже він.

Таким чином, за пару хвилин система ППО встигає лише стати на бойове чергування, зафіксувати цю ціль й взяти на супроводження, а потім – здійснити залп.

Експерт пояснює, що залежно від локації час підльоту балістичної ракети до Києва може бути декілька хвилин, може, навіть менше, адже вони дуже швидкі.

– Саме тому її збивають над Києвом, а якщо крилата – на підльоті, – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, що уночі 4 червня РФ знову атакувала Київ, проте жодний БпЛА та ракета не долетіли до столиці, оскільки були знищені.

Війна в Україні, Київ, Ракетні удари Росії
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