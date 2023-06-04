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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус почти 210 тыс. оккупантов и 22 вражеских артсистемы: потери РФ на 4 июня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 российских оккупантов.

Таким образом на 466-е сутки полномасштабной войны потери армии РФ достигли почти 210 тыс.

Потери РФ на июнь 2023

  • личного состава – около 209 940 (+470),
  • танков ‒ 3 837 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 512 (+10),
  • артиллерийских систем – 3 555 (+22),
  • реактивных систем залпового огня – 583 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 344 (+2),
  • самолетов – 313,
  • вертолетов – 298,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 175 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 1 132,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 305 (+16),
  • специальной техники – 479 (+4).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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