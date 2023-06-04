Татьяна Забожко, редактор ленты
Минус почти 210 тыс. оккупантов и 22 вражеских артсистемы: потери РФ на 4 июня
За сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 российских оккупантов.
Таким образом на 466-е сутки полномасштабной войны потери армии РФ достигли почти 210 тыс.
Потери РФ на июнь 2023
- личного состава – около 209 940 (+470),
- танков ‒ 3 837 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 7 512 (+10),
- артиллерийских систем – 3 555 (+22),
- реактивных систем залпового огня – 583 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 344 (+2),
- самолетов – 313,
- вертолетов – 298,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 175 (+10),
- крылатых ракет ‒ 1 132,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 305 (+16),
- специальной техники – 479 (+4).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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