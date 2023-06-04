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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус майже 210 тис. окупантів та 22 ворожі артсистеми: втрати РФ на 4 червня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники ліквідували ще 470 російських окупантів.

Тож на 466-ту добу повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули майже 210 тис. осіб.

Втрати РФ на 4 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 209 940 (+470),
  • танків ‒ 3 837 (+8),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 512 (+10),
  • артилерійських систем– 3 555 (+22),
  • реактивних систем залпового вогню – 583 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 344 (+2),
  • літаків – 313,
  • гелікоптерів – 298,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 175 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1 132,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 305 (+16),
  • спеціальної техніки ‒ 479 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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