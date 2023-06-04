Мінус майже 210 тис. окупантів та 22 ворожі артсистеми: втрати РФ на 4 червня

Упродовж доби українські захисники ліквідували ще 470 російських окупантів.

Тож на 466-ту добу повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули майже 210 тис. осіб.

Втрати РФ на 4 червня 2023

особового складу ‒ близько 209 940 (+470),

танків ‒ 3 837 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 7 512 (+10),

артилерійських систем– 3 555 (+22),

реактивних систем залпового вогню – 583 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 344 (+2),

літаків – 313,

гелікоптерів – 298,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 175 (+10),

крилатих ракет ‒ 1 132,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 305 (+16),

спеціальної техніки ‒ 479 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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