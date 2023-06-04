Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мінус майже 210 тис. окупантів та 22 ворожі артсистеми: втрати РФ на 4 червня
Упродовж доби українські захисники ліквідували ще 470 російських окупантів.
Тож на 466-ту добу повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули майже 210 тис. осіб.
Втрати РФ на 4 червня 2023
- особового складу ‒ близько 209 940 (+470),
- танків ‒ 3 837 (+8),
- бойових броньованих машин ‒ 7 512 (+10),
- артилерійських систем– 3 555 (+22),
- реактивних систем залпового вогню – 583 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 344 (+2),
- літаків – 313,
- гелікоптерів – 298,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 175 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1 132,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 305 (+16),
- спеціальної техніки ‒ 479 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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