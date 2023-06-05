Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине

Держать мощный темп атак, как сейчас Россия не сможет больше нескольких недель, ведь запасы уже истощены. Но угроза ракетных атак пока остается.

Об этом в сюжете Фактів тижня рассказали военные эксперты.

— Готовых к применению есть 76, это Кинжал. Что касается производства Х-101 и Х-555, и Калибр, всех этих трех типов, на сегодняшний день есть основания полагать, что это может быть до 50 единиц в месяц, — отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

Следовательно, такими темпами накопить в общей сложности могли не больше 200-300 единиц. Этого явно не хватит для продолжительных массированных атак. По мнению бывшего офицера службы внешней разведки России Сергея Жирнова, чтобы усилить обстрелы, военные президента РФ Владимира Путина залезли в нетронутые запасы.

– Путину всегда военные говорят, что у нас есть стратегические резервы и есть просто резервы. Вот они по каким-то ракетам исчерпали просто резервы. Военные говорят: знаете Владимир Владимирович, мы можем обычно использовать эти ракеты, но не дай бог на нас сейчас начнут китайцы наступать на Дальнем Востоке, так у нас нечем будет ответить, потому что это стратегические резервы.

Путин же им говорит: никакие китайцы на нас не пойдут, потому что мы и так им все продали на Дальнем Востоке, им не надо на нас войной идти. А вот в Украине я веду свою войну и мне самое главное закончить эту войну как можно быстрее, — говорит он.

Фото: ГУР

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