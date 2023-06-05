Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Украина
Алла Чиж, Журналистка программы  Факти тижня
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине

ракетні удари ракета

Держать мощный темп атак, как сейчас Россия не сможет больше нескольких недель, ведь запасы уже истощены. Но угроза ракетных атак пока остается.

Об этом в сюжете Фактів тижня рассказали военные эксперты.

— Готовых к применению есть 76, это Кинжал. Что касается производства Х-101 и Х-555, и Калибр, всех этих трех типов, на сегодняшний день есть основания полагать, что это может быть до 50 единиц в месяц, — отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

Следовательно, такими темпами накопить в общей сложности могли не больше 200-300 единиц. Этого явно не хватит для продолжительных массированных атак. По мнению бывшего офицера службы внешней разведки России Сергея Жирнова, чтобы усилить обстрелы, военные президента РФ Владимира Путина залезли в нетронутые запасы.

Читайте также
Почему не все ракеты РФ украинская ПВО сбивает на подступах к Киеву — объяснение Коваленко
Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине

– Путину всегда военные говорят, что у нас есть стратегические резервы и есть просто резервы. Вот они по каким-то ракетам исчерпали просто резервы. Военные говорят: знаете Владимир Владимирович, мы можем обычно использовать эти ракеты, но не дай бог на нас сейчас начнут китайцы наступать на Дальнем Востоке, так у нас нечем будет ответить, потому что это стратегические резервы.

Путин же им говорит: никакие китайцы на нас не пойдут, потому что мы и так им все продали на Дальнем Востоке, им не надо на нас войной идти. А вот в Украине я веду свою войну и мне самое главное закончить эту войну как можно быстрее, — говорит он.

Фото: ГУР

Война в Украине, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке
Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине
Контрнаступление позволит Украине освободить стратегически важную территорию — Салливан
Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине
Бельгия обратится в Украину из-за использования ее оружия бойцами РДК — СМИ
Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине
Закрыть обход санкций, чтобы РФ не могла создавать ракеты: Зеленский провел специальное совещание
Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине
Почему не все ракеты РФ украинская ПВО сбивает на подступах к Киеву — объяснение Коваленко
Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь