Вистачить на кілька тижнів атак: експерти оцінили запаси РФ для ударів по Україні

Тримати потужний темп атак, як зараз, Росія не зможе більше декількох тижнів, адже запаси вже виснажені. Але загроза ракетний атак поки що залишається.

Про це в сюжеті Фактів тижня розповіли військові експерти.

– Готових до застосування є 76, це кинжал. Що стосується виробництва Х-101 і Х-555 і Калібр, всіх цих трьох типів, на сьогодні є підстави вважати, що це може бути до 50 одиниць на місяць, – зазначає керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко.

Отже, такими темпами накопичити загалом могли не більше 200-300 одиниць. Цього явно не вистачить для тривалих масованих атак.

На думку колишнього офіцера служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Жирнова, аби посилити обстріли, військові президента РФ Володимира Путіна залізли в недоторкані запаси.

– Путіну завжди військові кажуть, що у нас є стратегічні резерви і є просто резерви. Ось вони за якимись ракетами вичерпали просто резерви. Військові кажуть: “Знаєте Володимире Володимировичу, ми можемо, звичайно, використовувати ці ракети, але не дай бог на нас зараз почнуть китайці наступати на Далекому Сході, то у нас не буде чим відповісти, тому що це стратегічні резерви”.

А Путін їм каже: ніякі китайці на нас не підуть, бо ми й так їм усе продали на Далекому Сході, їм не треба на нас війною йти. А от в Україні я веду свою війну і мені найголовніше закінчити цю війну якнайшвидше, – говорить він.

Фото: ГУР

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.