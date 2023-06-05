На Харьковщине оккупанты используют гражданские здания в качестве моргов — Генштаб

Российские войска используют гражданские здания населенных пунктов Харьковской области в качестве моргов, но без надлежащего оборудования.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что оккупационная армия продолжает ежедневно нести потери.

Только 3 июня в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь, в один из населенных пунктов Сватовского района Луганской области было доставлено 20 грузовиками раненых оккупантов.

Также известно, что на указанном объекте лечение уже проходят около 200 человек.

За сутки авиация сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

— Нашими защитниками было уничтожено 1 вражеский разведывательный БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, — говорится в сводке.

Источник : Генштаб ВСУ

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