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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Харківщині окупанти використовують цивільні будівлі як морги – Генштаб

На Харківщині окупанти використовують цивільні будівлі як морги – Генштаб
Фото: Getty Images

Російські війська використовують цивільні будівлі населених пунктів Харківської області як морги, але без належного обладнання.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що окупаційна армія продовжує щоденно зазнавати втрат.

Лише 3 червня до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь, в один з населених пунктів Сватівського району Луганської області було доправлено 20 вантажівками поранених окупантів.

Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько 200 осіб.

За добу авіація сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

– Нашими захисниками було знищено 1 ворожий розвідувальний БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях, – йдеться у зведенні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Російська агресія
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За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.

Єгор Ромахло
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