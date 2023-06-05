На Харківщині окупанти використовують цивільні будівлі як морги – Генштаб

Російські війська використовують цивільні будівлі населених пунктів Харківської області як морги, але без належного обладнання.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що окупаційна армія продовжує щоденно зазнавати втрат.

Лише 3 червня до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь, в один з населених пунктів Сватівського району Луганської області було доправлено 20 вантажівками поранених окупантів.

Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько 200 осіб.

За добу авіація сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

– Нашими захисниками було знищено 1 ворожий розвідувальний БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях, – йдеться у зведенні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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