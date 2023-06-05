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Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты вывозят крымских политзаключенных в тайное СИЗО в Херсонской области – Лубинец

В'язниця
Фото: Unsplash

Российские оккупанты переводят политзаключенных из временно захваченного Крыма в тайный следственный изолятор, который находится в селе Чонгар (Херсонская область).

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на данные Крымской правозащитной группы.

По его словам, в оккупированном Чонгаре Генического района рашисты открыли неофициальный следственный изолятор (СИЗО). Туда они переводят часть крымских политзаключенных.

Речь идет, в частности, о политических заключенных, которые находились в СИЗО №2 оккупированного Симферополя. Кроме того, в изоляторе Чонгара содержатся люди из Херсонской и Запорожской областей, которых рашисты задержали по политическим мотивам.

По данным Лубинца, в новом СИЗО оккупантов находятся около 10 задержанных по подозрению в участии в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана.

В целом же во временно оккупированном Крыму и на территории РФ незаконно удерживается 181 человек.

Лубинец подчеркнул, что такое удерживание людей в неволе является незаконным, нарушает права и свободы.

– Все незаконно заключенные, находящиеся в местах несвободы из-за сфальсифицированных обвинений, должны быть освобождены, — добавил он.

На днях в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в оккупированном Геническе (Херсонская область) российские войска принудительно удерживают граждан с проукраинской позицией. Людей держат в подвалах здания бывшей налоговой инспекции.

Источник: Telegram Дмитрия Лубинца

Аннексия Крыма, Война в Украине, Дмитрий Лубинец, політв’язні, СІЗО, Херсонская область, Чонгар
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