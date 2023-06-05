Окупанти вивозять кримських політв’язнів у таємне СІЗО на Херсонщині – Лубінець

Російські окупанти переводять політв’язнів із тимчасово захопленого Криму в таємний слідчий ізолятор, що розташований в селі Чонгар (Херсонська область).

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на дані Кримської правозахисної групи.

За його словами, в поки що окупованому Чонгарі Генічеського району рашисти відкрили неофіційний слідчий ізолятор (СІЗО). Туди вони переводять частину кримських політв’язнів.

Йдеться, зокрема, про політичних вʼязнів, які перебували в СІЗО №2 окупованого Сімферополя. Крім того, в ізоляторі Чонгара тримають людей із Херсонської та Запорізької областей, яких рашисти затримали з політичних мотивів.

За даними Лубінця, в новому СІЗО окупантів перебувають близько 10 затриманих за підозрою в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана.

Загалом же в тимчасово окупованому Криму та на території РФ незаконно утримується 181 особа.

Лубінець наголосив, що таке утримання людей у неволі є незаконним, порушує права та свободи.

– Всі незаконно ув’язнені, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення, мають бути звільнені, – додав він.

Днями в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в окупованому Генічеську (Херсонська область) російські війська примусово утримують громадян з проукраїнською позицією. Людей замкнули в підвалах будівлі колишньої податкової інспекції.

Джерело: Telegram Дмитра Лубінця

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