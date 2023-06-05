Окупанти вивозять кримських політв’язнів у таємне СІЗО на Херсонщині – Лубінець
Російські окупанти переводять політв’язнів із тимчасово захопленого Криму в таємний слідчий ізолятор, що розташований в селі Чонгар (Херсонська область).
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на дані Кримської правозахисної групи.
За його словами, в поки що окупованому Чонгарі Генічеського району рашисти відкрили неофіційний слідчий ізолятор (СІЗО). Туди вони переводять частину кримських політв’язнів.
Йдеться, зокрема, про політичних вʼязнів, які перебували в СІЗО №2 окупованого Сімферополя. Крім того, в ізоляторі Чонгара тримають людей із Херсонської та Запорізької областей, яких рашисти затримали з політичних мотивів.
За даними Лубінця, в новому СІЗО окупантів перебувають близько 10 затриманих за підозрою в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана.
Загалом же в тимчасово окупованому Криму та на території РФ незаконно утримується 181 особа.
Лубінець наголосив, що таке утримання людей у неволі є незаконним, порушує права та свободи.
– Всі незаконно ув’язнені, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення, мають бути звільнені, – додав він.
Днями в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в окупованому Генічеську (Херсонська область) російські війська примусово утримують громадян з проукраїнською позицією. Людей замкнули в підвалах будівлі колишньої податкової інспекції.
Джерело: Telegram Дмитра Лубінця
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло