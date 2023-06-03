В Геническе в подвалах оккупанты удерживают жителей с проукраинской позицией — Генштаб
Российские войска продолжают оказывать давление и нарушать права людей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Геническе Херсонской области в подвалах здания бывшей налоговой инспекции они принудительно удерживают граждан с проукраинской позицией.
Об этом в вечерней сводке за 3 июня сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, российские захватчики продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военным.
Недавно в Скадовске Херсонской области на территории детского сада армия РФ обустроила полевой госпиталь, где на лечении находятся более 50 оккупантов с ранениями различной степени тяжести.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов