В Геническе в подвалах оккупанты удерживают жителей с проукраинской позицией — Генштаб

Российские войска продолжают оказывать давление и нарушать права людей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Геническе Херсонской области в подвалах здания бывшей налоговой инспекции они принудительно удерживают граждан с проукраинской позицией.

Об этом в вечерней сводке за 3 июня сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, российские захватчики продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военным.

Недавно в Скадовске Херсонской области на территории детского сада армия РФ обустроила полевой госпиталь, где на лечении находятся более 50 оккупантов с ранениями различной степени тяжести.

Источник : Генштаб ВСУ

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