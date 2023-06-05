Прославлял оккупантов в Telegram: СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП из Харьковщины

СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Харьковщины, прославлявшему оккупантов в Telegram-канале партии Единая Россия.

В ходе временной оккупации региона он поддержал российских захватчиков и “на собственном примере” призвал сделать это других местных жителей.

Однако, когда началось контрнаступление ВСУ на Харьковщине, клирик, прихватив имущество религиозной общины, скрылся вместе с российскими военными.

Вскоре вместе с семьей поселился на территории РФ.

Уже оттуда он записал видеокомментарий, в котором российскую агрессию против Украины назвал “войной всего мира с русским миром”.

Одной из первых это видео разместила на собственном Telegram-канале прокремлевская партия РФ Единая Россия.

Впоследствии выступление клирика подхватили другие пропагандистские медиаресурсы страны-агрессора, в том числе центральные каналы РосТВ.

Результаты инициированной СБУ экспертизы подтвердили факты преступной деятельности представителя УПЦ (МП).

— Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины, — говорится в сообщении СБУ.

Источник : СБУ

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