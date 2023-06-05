Прославлял оккупантов в Telegram: СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП из Харьковщины
СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Харьковщины, прославлявшему оккупантов в Telegram-канале партии Единая Россия.
В ходе временной оккупации региона он поддержал российских захватчиков и “на собственном примере” призвал сделать это других местных жителей.
Однако, когда началось контрнаступление ВСУ на Харьковщине, клирик, прихватив имущество религиозной общины, скрылся вместе с российскими военными.
Вскоре вместе с семьей поселился на территории РФ.
Уже оттуда он записал видеокомментарий, в котором российскую агрессию против Украины назвал “войной всего мира с русским миром”.
Одной из первых это видео разместила на собственном Telegram-канале прокремлевская партия РФ Единая Россия.
Впоследствии выступление клирика подхватили другие пропагандистские медиаресурсы страны-агрессора, в том числе центральные каналы РосТВ.
Результаты инициированной СБУ экспертизы подтвердили факты преступной деятельности представителя УПЦ (МП).
— Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины, — говорится в сообщении СБУ.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло