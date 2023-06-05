Прославляв окупантів у Telegram: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини
СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) із Харківщини, який прославляв рашистів у Telegram-каналі партії Єдина Росія.
Під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і “на власному прикладі” закликав зробити це інших місцевих жителів.
Проте, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з російськими військовими.
Невдовзі разом із сім’єю оселився на території РФ.
Уже звідти він записав відеокоментар, в якому російську агресію проти України назвав “війною всього світу з “русскім міром”.
Однією з перших це відео розмістила на власному Telegram-каналі прокремлівська партія РФ Єдина Росія.
Згодом виступ клірика підхопили інші численні пропагандистські медіаресурси країни-агресора, зокрема й центральні канали росТБ.
Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).
– Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України, – йдеться у повідомленні СБУ.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло