Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Прославляв окупантів у Telegram: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини

СБУ
Фото: Depositphotos

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) із Харківщини, який прославляв рашистів у Telegram-каналі партії Єдина Росія.

Під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і “на власному прикладі” закликав зробити це інших місцевих жителів.

Проте, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з російськими військовими.

Невдовзі разом із сім’єю оселився на території РФ.

Читайте також
Масштабна спецоперація. СБУ знешкодила групу агентів ФСБ у трьох регіонах України
Прославляв окупантів у Telegram: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини

Уже звідти він записав відеокоментар, в якому російську агресію проти України назвав “війною всього світу з “русскім міром”.

Однією з перших це відео розмістила на власному Telegram-каналі прокремлівська партія РФ Єдина Росія.

Згодом виступ клірика підхопили інші численні пропагандистські медіаресурси країни-агресора, зокрема й центральні канали росТБ.

Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).

– Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України, – йдеться у повідомленні СБУ.

Джерело: СБУ
Війна в Україні, СБУ, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Злочини сексуального насильства росіян на ТОТ: чи сподіватися на невідворотність покарання
згвалтування, насильство, дівчинка
Кількість населення в Україні значно скоротилась: соціологи оприлюднили свіжі дані
населення
Створення спецтрибуналу для окупантів підтримали вже 38 країн – Смирнов
трибунал путін
ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких ділянках – Маляр
Бої на фронті
На Харківщині можуть евакуювати жителів з прикордонних населених пунктів
Евакуація дітей
Відео
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми

За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.

Єгор Ромахло
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
Прославляв окупантів у Telegram: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій
Прославляв окупантів у Telegram: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Прославляв окупантів у Telegram: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Прославляв окупантів у Telegram: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь