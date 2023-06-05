Прославляв окупантів у Telegram: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) із Харківщини, який прославляв рашистів у Telegram-каналі партії Єдина Росія.

Під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і “на власному прикладі” закликав зробити це інших місцевих жителів.

Проте, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з російськими військовими.

Невдовзі разом із сім’єю оселився на території РФ.

Уже звідти він записав відеокоментар, в якому російську агресію проти України назвав “війною всього світу з “русскім міром”.

Однією з перших це відео розмістила на власному Telegram-каналі прокремлівська партія РФ Єдина Росія.

Згодом виступ клірика підхопили інші численні пропагандистські медіаресурси країни-агресора, зокрема й центральні канали росТБ.

Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).

– Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України, – йдеться у повідомленні СБУ.

Джерело : СБУ

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