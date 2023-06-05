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Бедрак Виктория, редактор ленты

В Украине проверили уже 79% укрытий, треть из них — закрыты или непригодны

В Украине проверили уже 79% укрытий, треть из них — закрыты или непригодны
Фото: УНИАН

В Украине по состоянию на 5 июня проверили уже 50 195 укрытий (79%), из них 32% оказались закрытыми или непригодными.

Об этом сообщает МВД.

— Обследовано 50195 укрытий (79%), из которых: 4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми. 11644 (23% от проверенных) — не пригодны к использованию, — говорится в сообщении.

В Украине проверили уже 79% укрытий, треть из них — закрыты или непригодны

МВД

В Киеве проверили 2156 (48%) укрытий, из которых: 137 (6% от проверенных) оказались закрытыми. 804 (37% от проверенных) — не пригодны к использованию.

В Украине проверили уже 79% укрытий, треть из них — закрыты или непригодны

МВД

Указано, что органы Национальной полиции и ГСЧС Украины, а также представители местной власти продолжают осуществлять проверку укрытий.

1 июня во время ракетной атаки РФ в Киеве погибли три человека. Они не смогли попасть в убежище, поскольку оно было закрыто. Теперь по всей Украине  состоятся проверки укрытий.

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Источник: МВД
бомбосховище, Київ, Украина
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