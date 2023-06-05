В Украине проверили уже 79% укрытий, треть из них — закрыты или непригодны
В Украине по состоянию на 5 июня проверили уже 50 195 укрытий (79%), из них 32% оказались закрытыми или непригодными.
Об этом сообщает МВД.
— Обследовано 50195 укрытий (79%), из которых: 4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми. 11644 (23% от проверенных) — не пригодны к использованию, — говорится в сообщении.
В Киеве проверили 2156 (48%) укрытий, из которых: 137 (6% от проверенных) оказались закрытыми. 804 (37% от проверенных) — не пригодны к использованию.
Указано, что органы Национальной полиции и ГСЧС Украины, а также представители местной власти продолжают осуществлять проверку укрытий.
1 июня во время ракетной атаки РФ в Киеве погибли три человека. Они не смогли попасть в убежище, поскольку оно было закрыто. Теперь по всей Украине состоятся проверки укрытий.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло