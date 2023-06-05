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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В Україні перевірили вже 79% укриттів, третина з них – зачинені або непридатні

В Україні перевірили вже 79% укриттів, третина з них – зачинені або непридатні
Фото: УНІАН

В Україні станом на 5 червня перевірили вже 50 195 укриттів (79%), з них 32% виявились зачиненими або непридатними.

Про це повідомляє МВС.

– Обстежено 50195 укриттів (79%), з яких: 4679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими. 11644 (23% від перевірених) – не придатні до використання, – йдеться у повідомленні.

В Україні перевірили вже 79% укриттів, третина з них – зачинені або непридатні

МВС

У Києві перевірили 2156 (48%) укриттів, з яких: 137 (6% від перевірених) виявилися зачиненими. 804 (37% від перевірених) – не придатні до використання.

В Україні перевірили вже 79% укриттів, третина з них – зачинені або непридатні

МВС

Зазначено, що органи Національної поліції та ДСНС України, а також представники місцевої влади продовжують здійснювати перевірку укриттів.

1 червня під час ракетної атаки РФ у Києві загинули троє людей. Вони не змогли потрапити у сховище, оскільки воно було зачинене. Тепер по всій Україні відбудуться перевірки укриттів.

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Джерело: МВС
бомбосховище, Київ, Україна
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