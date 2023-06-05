В Україні перевірили вже 79% укриттів, третина з них – зачинені або непридатні
В Україні станом на 5 червня перевірили вже 50 195 укриттів (79%), з них 32% виявились зачиненими або непридатними.
Про це повідомляє МВС.
– Обстежено 50195 укриттів (79%), з яких: 4679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими. 11644 (23% від перевірених) – не придатні до використання, – йдеться у повідомленні.
У Києві перевірили 2156 (48%) укриттів, з яких: 137 (6% від перевірених) виявилися зачиненими. 804 (37% від перевірених) – не придатні до використання.
Зазначено, що органи Національної поліції та ДСНС України, а також представники місцевої влади продовжують здійснювати перевірку укриттів.
1 червня під час ракетної атаки РФ у Києві загинули троє людей. Вони не змогли потрапити у сховище, оскільки воно було зачинене. Тепер по всій Україні відбудуться перевірки укриттів.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло