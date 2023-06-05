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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ВАКС объявил депутата Киевсовета Трубицына в международный розыск

Владислав Трубіцин
Фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об объявлении в международный розыск депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына.

Об этом сообщила пресс-служба САП в социальных сетях.

— 5 июня 2023 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении в международный розыск депутата Киевского горсовета, обвиняемого в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, — говорится в сообщении.

Суд учел системные неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пересечении границы указанным лицом и удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Ходатайство об обращении в доход государства залога в размере 9 млн 886 тыс. грн и об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей будет рассмотрено на заседании 12 июня 2023 года.

Как сообщали Схемы, Трубицын выехал в направлении Польши 12 мая 2023 года по разрешению председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки на основании письма от главы Главного управления разведки.

В ГУР прокомментировали информацию о том, что депутат Киевсовета, который сейчас является обвиняемым по делу о взяточничестве и уже дважды не появлялся на заседание ВАКС, смог выехать за границу в мае благодаря письму за подписью руководителя ГУР Кирилла Буданова.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, такое письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение.

Позже журналисты Схем сообщили, что инициатором выезда за границу Трубицына были Силы специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом представитель ССО Александр Киндратенко сообщил Схемам.

Источник: САП
Киевсовет, САП, Суд
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