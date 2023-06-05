ВАКС оголосив депутата Київради Трубіцина у міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина.

Про це повідомила пресслужба САП у соціальних мережах.

— 5 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, – йдеться у повідомленні.

Суд зважив на системні неявки обвинуваченого на судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин кордону указаною особою та задовольнив клопотання у повному обсязі.

Клопотання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 9 млн 886 тис. грн та щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде розглянуто на засіданні 12 червня 2023 року.

Як повідомляли Схеми, Трубіцин виїхав у напрямку Польщі 12 травня 2023 року за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки.

У ГУР прокоментували інформацію про те, що депутат Київради, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання ВАКС, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в межах міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення.

Пізніше журналісти Схем повідомили, що ініціатором виїзду за кордон Трубіцина були Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Про це речник ССО Олександр Кіндратенко повідомив Схемам.

Джерело : САП

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