ВАКС оголосив депутата Київради Трубіцина у міжнародний розшук
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина.
Про це повідомила пресслужба САП у соціальних мережах.
— 5 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, – йдеться у повідомленні.
Суд зважив на системні неявки обвинуваченого на судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин кордону указаною особою та задовольнив клопотання у повному обсязі.
Клопотання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 9 млн 886 тис. грн та щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде розглянуто на засіданні 12 червня 2023 року.
Як повідомляли Схеми, Трубіцин виїхав у напрямку Польщі 12 травня 2023 року за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки.
У ГУР прокоментували інформацію про те, що депутат Київради, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання ВАКС, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова.
За словами представника ГУР Андрія Юсова, такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в межах міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення.
Пізніше журналісти Схем повідомили, що ініціатором виїзду за кордон Трубіцина були Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Про це речник ССО Олександр Кіндратенко повідомив Схемам.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло