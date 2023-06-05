Євро різко здорожчало: курс валют в Україні на 5 червня
У понеділок, 5 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,35 грн/€1. Це на 20 копійок дорожче, ніж до вихідних.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 05.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,45
|40,45
|Долар
|36,85
|37,35
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,55
|40,55
|Долар
|36,70
|37,70
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,25
|40,50
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,20
|40,40
|Долар
|36,57
|37,43
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|40,70
|Долар
|36,95
|37,65
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов