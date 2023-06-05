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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро різко здорожчало: курс валют в Україні на 5 червня

євро
Фото: Pixabay

У понеділок, 5 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,35 грн/€1. Це на 20 копійок дорожче, ніж до вихідних.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 05.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,45 40,45
Долар 36,85 37,35

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,55 40,55
Долар 36,70 37,70

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,25 40,50
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,20 40,40
Долар 36,57 37,43

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,80 40,70
Долар 36,95 37,65
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют в Україні
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