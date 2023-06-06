Кто подорвал Каховскую ГЭС – в Офисе президента назвали подразделение российской армии

По данным украинской разведки, предварительно, Каховскую гидроэлектростанцию взорвали военные 205 мотострелковой бригады ВС РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show.

— Это предварительная информация. Безусловно, сейчас все будет проверяться. Она локализована там и, соответственно, есть предварительные данные, что это представители 205 мотострелковой бригады. Мы будем проверять, — подчеркнул он, добавив, что конкретика будет позже.

Подоляк напомнил, что согласно отдельному протоколу Женевской конвенции 1977 года, подрыв ГЭС — это несомненное использование неизбирательного оружия массового поражения.

— То есть, то, что сделала Россия, фактически подписало безусловное признание в преступлении против человечности. Поэтому ООН сегодня должна была проводить не день русского языка, а экстренное заседание Совбеза, чтобы зафиксировать факт террористического акта на Каховской ГЭС, — сказал он.

205 отдельная мотострелковая казачья бригада Сухопутных войск РФ, входящая в состав 49 общевойсковой армии Южного военного округа дислоцируется в Буденновске (Ставропольский край РФ). Это подразделение участвовало в боевых действиях на территории Чечни и Дагестана.

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